Новая полиция усмирила пьяного хулигана на Крещатике (видео)

12:27, 08 июля 2015
Киев
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В интернете появилось видео, как на Крещатике новая патрульная полиция задержала буйного нарушителя.

Фото УНИАН

Случайные прохожие в центре Киева стали свидетелями задержания патрульными гражданина, распивавшего алкоголь прямо на улице.

Стоит отметить, что изначально полицейские сделали замечание, после чего пьяный гражданин обругал правоохранителей и оказывал сопротивление.

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Задержание нарушителя общественного порядка прошло очень быстро.

Ранее сегодня в Киеве автомобиль патрульных полицейских столкнулся с пассажирской маршруткой.
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