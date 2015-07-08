Новая полиция усмирила пьяного хулигана на Крещатике (видео)

В интернете появилось видео, как на Крещатике новая патрульная полиция задержала буйного нарушителя.

Случайные прохожие в центре Киева стали свидетелями задержания патрульными гражданина, распивавшего алкоголь прямо на улице. Стоит отметить, что изначально полицейские сделали замечание, после чего пьяный гражданин обругал правоохранителей и оказывал сопротивление. Читайте такжеМВД показало видео первых дней работы новой патрульной службы (фото) Задержание нарушителя общественного порядка прошло очень быстро. Киеве автомобиль патрульных полицейских столкнулся с пассажирской маршруткой. Ранее сегодня в

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