Новая полиция усмирила пьяного хулигана на Крещатике (видео)
12:27, 08 июля 2015Киев
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В интернете появилось видео, как на Крещатике новая патрульная полиция задержала буйного нарушителя.
Полиция задержала нарушителя / Фото УНИАН
Случайные прохожие в центре Киева стали свидетелями задержания патрульными гражданина, распивавшего алкоголь прямо на улице.
Стоит отметить, что изначально полицейские сделали замечание, после чего пьяный гражданин обругал правоохранителей и оказывал сопротивление.
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Задержание нарушителя общественного порядка прошло очень быстро.
Ранее сегодня в Киеве автомобиль патрульных полицейских столкнулся с пассажирской маршруткой.
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