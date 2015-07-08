Киевляне встали на защиту Никольской Слободки

Вечером 7 июля на Никольской Слободке (ул.Никольско-Слободская, 1), группа парламентариев-киевлян установили свои общественные приемные прямо на въезде на строительную площадку.

Приемные, призванные принимать обращения избирателей и стать преградой на пути незаконной застройки установили Борислав Береза, Игорь Луценко, Евгений Рыбчинский, Виктор Чумак и Наталья Новак.

Как утверждают активисты, строительство жилого комплекса по адресу ведется вопреки нормам водного и земельного кодексов в пределах прибрежной защитной полосы на берегу Днепра. Кроме того, строительство наносит вред Патриаршему Собору Святого Воскресенья, фасадная часть которого дала трещину.

«Это первое согласованное действие избранных в Киеве парламентариев за время работы восьмого созыва Верховной Рады. Действия Кличко и его команды вынуждают объединяться всех, кто не равнодушен к происходящему в столице. Думаю, мы сможем выйти на формат депутатского объединения в парламенте, направленного на защиту интересов киевлян», - подчеркнул Борислав Береза.

Противостояние с застройщиком длится уже более полугода. Возле скандальной стройки периодически возникают стычки местных жителей с охраной объекта. Как сообщали СМИ, 2 апреля после очередной попытки митингующих повалить строительный забор охраной стройки было применено оружие, вследствие чего пострадало несколько человек, в том числе милиционер.