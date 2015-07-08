В Киеве заблокировано движение троллейбусов на шести маршрутах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, причиной блокирования работы троллейбусов в обоих направлениях стало двойное повреждение контактной сети негабаритным транспортным средством на Московском проспекте (в направлении станции метро «Шулявская» и железнодорожной станции «Зенит»).

Движение троллейбусов № 27 организовано от железнодорожной станции «Киев-Волынский» до улицы Ольжича.

Движение троллейбусов №25 организовано от проспекта Свободы до улицы Ивашкевича.

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Движение троллейбусов №№ 29, 30, 31 организовано от улицы Милославская до станций метро «Минская» и «Дарница».

Для возобновления движения троллейбусов на место происшествия направлены работники аварийно-восстановительных служб КП «Киевпасстранс».