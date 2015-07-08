Беспилотник показал дворцы на Трухановом острове с вырубленным под теннисные корты и футбольные поля лесом (видео)

Активисты ВОО "Автомайдан" опубликовали видео с Труханова острова, где вместо леса появились дворцы, теннисные корты и футбольные поля.

Отмечается, что на острове находятся десятки сооружений (частные дома, развлекательные комплексы, рестораны), которые построены за последние годы и строятся до сих пор в результате самозахвата земли или ее нецелевого использования без разрешительной строительной документации.

"Ведь в 2002-м году Киевский городской совет своим решением приостановил рассмотрение дел по предоставлению, оформлению права пользования земельными участками и согласованию места расположения объектов на территории Труханового острова до завершения разработки и утверждения проекта детального их планирования. К этому времени проект так и не был создан (хотя на его разработку было выделено 320 тыс.грн. по курсу 2002-го года), а это означает, что все здания, которые появились на острове после 2002-го года 100% не имеют необходимой разрешительной строительной документации!", - отметили активисты в сообщении на своем сайте.

По их словам, территория Труханового острова является рекреационной зоной, где любые частные имения, перекрывающие доступ к береговой линии, запрещены в принципе.

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"После показа нашего видео с Труханового острова на заседании Киевского городского совета 2-го июля, по нашей инициативе, а точнее автомайдановца, депутата горсовета Алексея Гриценко, была создана временная контрольная комиссия (ВКК), задачей которой и будет проверка законности строительства всех объектов на Трухановом острове. "Автомайдан" приглашает всех желающих приобщаться к ВКК, ведь работы в ней хватит всем! Должны проверить законность всех объектов на острове!", - добавили представители организации.