Власть не должна механически подходить к проблемам киевлян - активист

Об этом сообщил журналистам представитель общественной организации «Рух за реформы» Антон Измайлов.

Он напомнил, что на улице Первомайской в пятиэтажном здании находится Объединенная редакция периодических зданий Украинского общества слепых «Заклик».

«Здание построено в 1960-х годах на деньги Украинского общества слепых, - сообщил представитель «Руха за реформы». – В 90-е, когда у многих подобных организаций были нелегкие времена, здание передали в коммунальную собственность. Соответственно был подписан договор аренды и организация инвалидов платила за аренду помещений и за коммунальные услуги. Сейчас же к этим тратам добавился и земельный налог».

Действительно, по словам Антона Измайлова, общество слепых задолжало городу более 200 тысяч гривень. «Но здесь есть такой аспект, что по справедливости здание являлось собственностью Украинского общества слепых, поэтому Печерская райгосадминистрация вполне могла бы помочь как найти документы, подтверждающие право собственности, так и помочь в передаче здания из коммунальной собственности назад в собственность организации инвалидов», - заявил активист «Руха за реформы».

Он акцентировал внимание на том, что Объединенная редакция периодических зданий Украинского общества слепых «Заклик» занимается важным делом: готовит к печати книги шрифтом Брайля и выдает аудиокниги. «Власть не должна механически подходить к проблемам киевлян, – уверен Измайлов. – Планирование и аналитический анализ – это те козыри, которые столичные чиновники могут использовать для того, чтобы не допускать конфликтных ситуаций в столице».

Напомним, что в Украине свыше 300 тысяч слепых, ежегодно в нашей стране инвалидами вследствие проблем со зрением признают около 12 тысяч людей.