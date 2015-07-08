Киевская область создала комиссию для контроля за соблюдением земельного законодательства

Комиссия организует и проведет проверки соответствия действующему законодательству всех распоряжений глав районных администраций, приказов Главного управления Госземагентства в Киевской области и его территориальных органов, а также осуществления исполнительными органами сельских, поселковых и городских советов Киевской области делегированных полномочий в сфере регулирования земельных отношений за период с 01.01.2008 по 01.06.2015 года.

«Огромное количество решений местной власти по выделению, аренде и использованию земельных участков в Киевской области принимались незаконно, за взятки. Причем даже при выявлении незаконности того или иного решения не пострадал ни один госчиновник, который принимал такое решение», – сообщил первый заместитель председателя Киевоблгосадминистрации Лев Парцхаладзе, возглавивший данную Комиссию.

Он также озвучил еще одну проблему региона, которая годами не решалась: около 50% обрабатываемых сельхозземель официально не оформлены – таким образом пользователи земли уходят от уплаты налогов. По мнению Парцхаладзе, недополученный вследствие этого доход областного бюджета может составлять порядка 600–700 млн гривен.

В состав Комиссии вошли также другие представители администрации и региональных управлений Службы безопасности Украины, прокуратуры, Министерства внутренних дел, Госсельхозинспекции, Государственной фискальной службы, Госгеокадастра и депутаты Киевского областного совета.