Со здания Бессарабского рынка демонтировали коммунистическую символику
Коммунальные службы Киева демонтировали коммунистическую символику на здании Бессарабского рынка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА). "Здание, которому уже более ста лет, очистили от звезд и медальонов, напоминавших о советском прошлом", - отметили в КГГА, добавив, что "также со стен исчезли рекламные вывески, нарушавшие эстетический вид здания".
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Руководитель Департамента промышленности и предпринимательства Максим Кузьменко отметил, что в здании Бессарабского рынка также реставрируют входы, которые пострадали в результате пожара в декабре прошлого года.
"Сейчас рабочие приводят в порядок один из входов на рынок, в частности, ту часть, которая пострадала от пожара больше всего", – сказал Максим Кузьменко.
Как сообщалось, в начале мая депутаты Киевсовета в рамках выполнения закона о декоммунизации поддержали решение о демонтаже коммунистической символики в столице. В первую очередь это касается подземных переходов и объектов коммунальной собственности.