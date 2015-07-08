В Киеве задержали двух офицеров СБУ за вымогательство взятки в размере $170 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время совещания президента Украины Петр Порошенко с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов сегодня в Одессе.

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"Управление внутренней безопасности СБУ вчера вечером задержало двух офицеров СБУ: капитана и майора из киевского главка, которые требовали взятку в 170 тысяч долларов США", - сказал Грицак.

В свою очередь Порошенко отметил, что "это пример того, что не только прокуратура, но и СБУ очищается от предателей и коррупционеров, это пример для каждого силового ведомства".