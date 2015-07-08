Кличко предложил Саакашвили побратать Киев и Одессу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэра, об этом Кличко сказал во время выступления на совещании с участием президента, губернаторов, представителей центральных органов власти и правоохранительных органов сегодня в Одессе.

Читайте такжеКличко заявил, что приоритетом городской власти является превращение Киева в технологический город"Мне приятно сегодня быть в Одессе - городе, в котором проснулась надежда на позитивные изменения и преобразования. Мы говорили с Михаилом Саакашвили в Киеве, по телефону, но хочу здесь, в Одессе, пожелать ему успеха в том деле, за которое он взялся. Его реформаторские достижения и способности известны. Но, Миша, в тебя поверила Одесса - а это дорогого стоит. Предлагаю побратимство городов Киева и Одессы", - заявил Кличко.

Справка УНИАН. Сейчас у Киева есть 59 городов-побратимов.