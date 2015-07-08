На площади Победы в Киеве с 11 июля до 15 августа частично ограничат движение
18:40, 08 июля 2015Киев
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В Киеве с 11 июля до 15 августа в связи с капитальным ремонтом площади Победы будет частично ограничено движение автотранспорта.
Движение на площади Победы организуют в 2 ряда / smartclever.com.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, движение будет ограничено до 2-х полос.
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"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения", - говорится в сообщении.
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