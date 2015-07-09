В Киеве заработала горячая линия патрульной полиции
С сегодняшнего дня начинает работу горячая линия столичной патрульной полиции.
Об этом говорится на странице полиции в Facebook.
"Позвонив по номеру (044) 254-94-88, вы можете получить информацию, оставить пожелания или дать замечания по работе патрульной полиции Киева", - говорится в сообщении.
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Операторы будут принимать звонки с 8:00 до 18:00, кроме воскресенья. В будущем горячая линия будет переведена в круглосуточный режим, о чем будет сообщено дополнительно.
Уважаемые киевляне и жители города, сегодня начинает работу горячая линия патрульной полиции Киева. Зателефонувавш...Posted by Патрульная полиция Украины on 9 Июль 2015 г.
О преступлениях необходимо сообщать по круглосуточному телефону 102.
Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции.
Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции» 2 июля.
Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.