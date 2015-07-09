В Киеве заработала горячая линия патрульной полиции

Об этом говорится на странице полиции в Facebook.

"Позвонив по номеру (044) 254-94-88, вы можете получить информацию, оставить пожелания или дать замечания по работе патрульной полиции Киева", - говорится в сообщении.

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Операторы будут принимать звонки с 8:00 до 18:00, кроме воскресенья. В будущем горячая линия будет переведена в круглосуточный режим, о чем будет сообщено дополнительно.

Уважаемые киевляне и жители города, сегодня начинает работу горячая линия патрульной полиции Киева. Зателефонувавш... Posted by Патрульная полиция Украины on 9 Июль 2015 г.

О преступлениях необходимо сообщать по круглосуточному телефону 102.

Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции.

Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции» 2 июля.

Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.