Кличко заявил, что владельцы особняков на Трухановом острове захватили землю киевлян

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время презентации результатов работы столичной власти за год, передает корреспондент LB.ua.

"Труханов остров всегда был рекреационной зоной и местом для отдыха киевлян. И должен остаться таким местом. А не вотчиной местных помещиков, которые коррупционными схемами отвели себе землю, захватили территорию, принадлежащую всем киевлянам, и строят замки", - отметил Кличко.

По его словам, к сожалению, в предыдущие годы в Киеве коррупционная вакханалия давала возможность отдельным дельцам получить документацию для застройки там, где строить нельзя. Очень часто, по словам Кличко, разрешения приобретались по решению судов небольших городов. Мэр отметил, что сейчас в Киеве большое количество самозахватов земельных участков и незаконных строек. В то же время, добавил он, столичная власть передает все документы по этому правоохранителям и надеется на их надлежащую реакцию. "Мы публично передаем эти документы и требуем быстрой реакции от правоохранительных органов", - добавил Кличко.

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В свою очередь, первый заместитель главы КГГА Алексей Резников добавил, что на прошлом заседании Киевсовета была создана временная комиссия депутатов для проверке всех строек на Трухановом острове. Согласно регламенту, они дадут промежуточный и окончательный отчет по законности или незаконности этих застроек.

Напомним, активисты Автомайдана с помощью беспилотника сняли роскошные особняки, построенные в рекреационной зоне на столичном Трухановом острове. В объектив камеры дрона, помимо роскошных поместий, также попали теннисные корты, бассейны, другие постройки.