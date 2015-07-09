Киевские остановки оборудуют электронными табло

В Киеве в рамках улучшения транспортной инфраструктуры в ближайшее время на остановках общественного транспорта будет установлено 56 электронных табло для информирования пассажиров о движении и время прибытия подвижного состава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время обнародования отчета по итогам года работы на посту мэра и деятельности его команды.

По его словам, совместно со Всемирным банком разработана новая транспортная система Киев, чтобы улучшить работу наземного транспорта столицы.

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В рамках планов в этом году также будет запущена автоматизированная система подсчета пассажиропотока и предусматривается введение 8 новых троллейбусных маршрутов.

В 2015 году отремонтировано более 100 единиц подвижного состава наземного городского транспорта, также будет получено 70 единиц новых машин.

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Кличко напомнил, что в Киевском метрополитене на пяти центральных станциях уже реализован проект бесплатного Wi-Fi, и работа продолжается. По его словам, в следующем году Wi-Fi будет во всем киевском метро.