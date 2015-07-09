Главный полицейский Киева объяснил отличие патрульных от ГАИ
Глава патрульной полиции Киева Александр Фацевич пояснил, что его подчиненные работают сами, без консультаций со стороны работников ГАИ.
Полицейский заявил, что следственно-оперативная группа выезжает из райотделов ГАИ, если во время ДТП есть пострадавшие, сообщает ТСН.
"Это обязательно. Остальные ДТП - это уже мы расследуем", - отметил Фацевич, но добавил, что полицейские только оформляют протокол, а не штрафуют.
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Кроме того, главный столичный патрульный объяснил, почему его подчиненные решили регулировать дорожное движение без жезлов, которыми пользуются в ГАИ.
"Мы же не гаишники. Много кто путает. Но наша функция другая: если патрульный видит, что необходимо вмешаться, он вмешивается и помогает. Мы реагируем и на дорожные правонарушения, и на хулиганство, и на уголовные правонарушения. Наша основная задача: остановить, если видим нарушение, а дальше вызывать следственно-оперативную группу", - подчеркнул Фацевич.