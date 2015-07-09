Кличко отчитался о результатах работы за год на посту мэра

Сегодня мэр столицы Виталий Кличко представил киевлянами результаты сделанного его командой для улучшения жизни жителей города.

«В этой сложной ситуации нам необходимо было сформировать действенную команду мэрии, вернуть долги, выплатить зарплаты и прочее, – сказал Кличко. - Год – это мало, чтобы реализовать все планы. Но на сегодня заложен фундамент для того, чтобы реализовать ряд вещей, результаты которых мы будем видеть уже в ближайшее время».

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Городской глава отчитался по вопросам, которые больше всего волнуют жителей Киева: усиление социальной защиты, реформу здравоохранения и образовательные инновации, искоренение коррупции, развитие транспорта и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, борьбу с незаконными застройками, МАФами и стихийной торговлей; развитие и модернизация инфраструктуры, бюджетные расходы.

Он подчеркнул, что многие текущие проблемы страны могут быть решены путем предоставления общинам возможностей и средств самостоятельно определять собственное будущее. То есть через предоставление более широких бюджетных полномочий.

«В условиях тотальной нехватки финансовых средств для Киева работает дискриминационная норма, когда мы вынуждены отдавать 60% налога на доходы физических лиц из киевского бюджета в государственный. При том, что другие города Украины отдают 40%. Наша страна будет сильнее, если каждый город сможет самостоятельно решать, на что потратить свои деньги», – подчеркнул мэр.

Большие надежды на пути развития столицы и всего государства Киевский городской глава возлагает на системную и бескомпромиссную борьбу с коррупционерами на всех уровнях власти. Только тогда, когда чиновники несут персональную ответственность за свои действия, происходят реформы и изменения.

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Кличко подчеркнул, что в столице внедряют новый подход к ведению дел во всех сферах, который и является реальной борьбой с коррупцией. В частности речь идет об «открытом бюджете» и проведении прозрачных «онлайн-тендеров».

«Это революционный для Украины шаг к реальной прозрачности, который не оставляет места для коррупции в городе», – подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко отметил, что он и его заместители несут ответственность перед киевлянами за проделанную в городе работу.

«Мы вместе меняем наш город. Шаг за шагом, реальными делами. Чтобы изменения увидел и почувствовал каждый», – резюмировал он.