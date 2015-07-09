В Киеве открылся первый велохаб (фото)

Проект запустило свободное пространство FreeGen при поддержке КГГА, пишет DreamKyiv.

У хаба есть две зоны: уличная — во дворе в сквере и закрытая — в помещении. Уличная зона огорожена низким забором с ячейками для парковки велосипедов, в которых их можно оставлять бесплатно. Если же велосипед надо припарковать надолго или на ночь, то оставить можно в закрытых металлических боксах. Эта услуга будет платной.

Читайте такжеКличко уверяет, что веломаршрут с Троещины до центра города будет удобным и безопасным Также во дворе организована бесплатная спортивная зона с турником, брусьями и пинг-понгом, есть Wi-Fi и автомат с напитками и батончиками. Вечерами в сквере будут устраивать тихие просмотры фильмов — звук будет транслироваться только через наушники.

Во внутренней части хаба обустроены две душевые кабинки, раздевалка и камеры хранения. Ополоснуться и оставить вещи можно за 20 гривень. Кроме того, посетители могут воспользоваться веломастерской и велопрокатом.