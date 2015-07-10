Аваков начал чистки в рядах милиционеров, которые саботируют работу новой полиции

11:00, 10 июля 2015
Киев
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Министр внутренних дел Арсен Аваков намерен жестко карать противодействие и саботаж в реализации новой схемы работы патрульной полиции в Киеве. 

/ Фото УНИАН

Об этом он сегодня написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Аваков отметил, что уже есть первые увольнения.

"По итогам первых трех дней работы нового патруля - минус два майора Оболонского райуправления. Увольнение. Освобожден также от должности полковник Курята, начальник Деснянского райуправления Киева. Начальнику Оболонско райуправления лейтенанту Никонову объявляю неполное служебное соответствие", - говорится в его сообщении.

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Таже глава МВД подчеркнул, что создание новой полиции встречает сопротивления старой системы.

"И сопротивляющихся - желающих жить по старому - будем ломать волей к изменением, увольнять и отдавать под суд. Такова логика процесса. Зачастую жестокая к ныне служащим. Но так будет. Хочу, что бы все это поняли! Будет НОВАЯ ПОЛИЦИЯ!" - подытожил он.

Противодействие и саботаж в реализации новой схемы работы патрульной полиции в Киеве будет мною жестко караться. Увольне...

Posted by Арсен Аваков on 9 Июль 2015 г.
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