В ближайшее время в Киеве появятся мото- и конные полицейские патрули.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил шеф патрульной полиции Киева, майор Александр Фацевич сегодня на заседании коллегии МВД с участием главы государства и премьер-министра.

По его словам, мотопатрули будут выезжать на дорожно-транспортные происшествия, а конные полицейские патрули будут работать в лесопарковых зонах.

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Также Фацевич сообщил, что во всех районах Киева ежедневно работают 195 автомобильных экипажей полиции и 32 пешие патрульные пары.

С момента начала работы новой патрульной полиции ежедневно в среднем поступает более 1,5 тыс. обращений.

Как он отметил, среднее время прибытия экипажей к месту вызова составляет 5-10 минут, что объясняется тем, что патрули еще не полностью изучили сектор своего патрулирования, но в ближайшее время скорость прибытия по вызову составит до 4-5 минут.

Также Фацевич сообщил, что с начала работы патрульной полиции в Киеве на 15% сократилось количество краж, на 41% - угонов транспортных средств и на 30% - оборот наркотиков.

В то же время втрое увеличилось количество сообщений граждан об административных правонарушениях, и вдвое - длительность оформления ДТП, что объясняется еще недостатком опыта в оформлении таких аварий у новых патрульных.

Вместе с тем Фацевич признал наличие проблемы во взаимодействии сотрудников патрульной полиции с работниками районных управлений столичной милиции. Однако он выразил уверенность, что со временем такое взаимодействие наладится.