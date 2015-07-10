В МВД назвали подразделения ГАИ, которые пока не будут ликвидировать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе сегодня в интервью журналистам в перерыве коллегии МВД с участием главы государства Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка.

“С приходом патрульной полиции ГАИ будет отходить. Мы оставим на этом этапе “Кобру” и спецподразделения, которые занимаются сопровождением первых лиц, а также иностранных делегаций. Все остальные функции ГАИ она уже передала патрульной полиции”, - сказала Згуладзе.

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В то же время она отметила, что на переходном этапе в определенных моментах руководитель патрульной полиции сотрудничает с ГАИ для того, чтобы перенять определенный опыт.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции» (№ 2822).

4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции.

Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.

Патрульная полиция должна изменить патрульно-постовую службу и ГАИ.

6 июля Згуладзе заявила, что до конца текущей недели ГАИ Киева полностью утратит свои функции и передаст их патрульной полиции.