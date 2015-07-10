"Киевпастранс" опубликовал фотографии новой летней формы столичных контролеров

КП «Киевпастранс» опубликовало фотографии новой летней формы для столичных контролеров.

Фотографии с новой формой появились на странице коммунального предприятия в Facebook.

"Менее чем через две недели на маршруты города выйдет первая обновленная бригада контролеров в новой летней форме. Солидный вид, разве не так?!", - говорится в сообщении.

Менее чем за две недели на маршруты города выйдет первая обновленная бригада контролеров в новой летней форме. Солидный вид, не так ли?! Posted by Коммунальное предприятие "Киевпастранс" on 10 июля 2015 г.

Напомним, ранее «Киевпастранс» выдал водителю киевского троллейбуса грамоту и премию за патриотичность.