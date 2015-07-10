"Киевпастранс" опубликовал фотографии новой летней формы столичных контролеров
12:52, 10 июля 2015Киев
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Коммунальщики подчеркнули, что в новой одежде контролеры начнут работать уже через две недели.
Новая летняя форма для столичных контролеров / facebook.com/Kyivpastrans
КП «Киевпастранс» опубликовало фотографии новой летней формы для столичных контролеров.
Фотографии с новой формой появились на странице коммунального предприятия в Facebook.
"Менее чем через две недели на маршруты города выйдет первая обновленная бригада контролеров в новой летней форме. Солидный вид, разве не так?!", - говорится в сообщении.
Менее чем за две недели на маршруты города выйдет первая обновленная бригада контролеров в новой летней форме. Солидный вид, не так ли?!Posted by Коммунальное предприятие "Киевпастранс" on 10 июля 2015 г.
Напомним, ранее «Киевпастранс» выдал водителю киевского троллейбуса грамоту и премию за патриотичность.
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