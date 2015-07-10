Почти 30 столичных детсадов отремонтируют за средства немецкого правительства (список)

Такое решение было принято Киевским городским наблюдательным советом в рамках конкурса микропроектов на восстановление дополнительных групп в дошкольных учебных заведениях столицы, сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы понимаем, насколько важно сейчас расширять сеть детских садов Киева, ведь электронная очередь насчитывает уже около 14 тысяч заявок. Благодаря сегодняшнему решению, после завершения этой программы город получит дополнительные 73 группы в детсадах, а это более чем две тысячи мест для дошкольников», – отметила заместитель председателя КГГА.

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Анна Старостенко напомнила, что благодаря договоренности городского головы Виталия Кличко с немецким правительством было выделено 5 млн евро на реконструкцию социальной инфраструктуры Украины. 90% этой суммы будет направлено на восстановление дополнительных групп и детских садов Киева. Программа рассчитана на 2 года, стоимость каждого микропроекта не должна превышать 300 тысяч евро.

Полный перечень дошкольных учебных заведений, которые будут отремонтированы за средства немецкого правительства:

Голосеевский район

1. ДОУ № 305 (ул. Лесничая, 3)

2. ДОУ № 506 (ул. Стратегическое шоссе, 54)

Дарницкий район

3. ДОУ № 99 (проул. Полесский, 5/1)

4. ДУЗ № 696 (просп. Бажана, 9-Е)

5. СШДС И степени «Свитозар» (ДОУ № 719, ул. Вербицкого, 9-Б)

6. ДОУ № 809 (ул. Ахматовой, 5-Б)

7. ШДС «Радосинь» (Харьковское шоссе, 55-Б)

8. ШДС «Всесвит» (ул. Драгоманова, 42-Б)

9. ДОУ № 242 (ул. Кошица, 9-А)

Деснянский район

10. ДОУ № 300 (ул. Радунская, 22/9)

11. ДОУ № 746 (ул. Сабурова, 11-Б)

12. ДОУ № 812 (просп. Маяковского, 62-Г)

13. ДУЗ № 795 (просп. Маяковского, 52-А)

Днепровский район

14. ДОУ № 192 (ул. Я. Гашека, 5)

15. ДОУ № 566 (ул. Мильчакова, 5-А)

16. ДОУ № 701 (ул. Марганецкая, 26-А)

Оболонский район

17. ДОУ № 523 (ул. Лайоша Гавро, 8-Б)

18. ДОУ № 527 (просп. Маршала Рокоссовского, 6-Б)

19. ДОУ № 606 (просп. Оболонский, 39-В)

20. ДОУ № 673 (ул. Приречная, 17-Б)

21. ДОУ № 804 (вул. Бережанская, 14-А)

Подольский район

22. ДОУ № 104 (ул. Полковая, 57-А)

23. ДОУ № 486 (ул. Гречка, 20-Д)

Святошинский район

24. ДОУ № 249 (б-р. Ромена Роллана,5-Б)

25. ДОУ № 571 (ул. Картвелишвили,5-Б)

Соломенский район

26. ШДС «Ясочка» (ДОУ № 355, просп. Отрадный, 24-А)

Шевченковский район

27. ДОУ № 154 (ул. Блюхера, 11)

28. ДОУ № 429 (ул. Е. Телиги, 25/29)

29. ДОУ № 545 (ул. Гоголевская, 27-А)

Дошкольные учебные заведения, зачислены в резерв:

1. ДОУ № 89 (Дарницкий район)

2. ДОУ № 774 (Дарницкий район)

3. ДОУ № 218 (Святошинский район)

4. ДОУ № 469 (Святошинский район)

5. ДОУ № 211 (Соломенский район)

6. ДОУ № 528 (Деснянский район)

7. ДОУ № 143 «Страна грез» (Печерский район)

8. ДОУ № 241 (Печерский район)

9. ДОУ № 280 (Оболонский район)