С начала работы новой полиции в Киеве уменьшилось количество правонарушений - Фацевич

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил шеф патрульной полиции Киева, майор Александр Фацевич сегодня во время заседания коллегии МВД с участием главы государства и премьер-министра.

В то же время втрое увеличилось количество сообщений граждан об административных правонарушениях, и вдвое - длительность оформления ДТП, которые связаны на данный момент с недостаточностью опыта у новых патрульных в оформлении таких аварий.

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Вместе с тем Фацевич признал наличие проблемы во взаимодействии сотрудников патрульной полиции с работниками районных управлений столичной милиции. Однако он выразил уверенность, что со временем такое взаимодействие наладится.

Ранее УНИАН сообщал, что глава патрульной полиции Киева Александр Фацевич пояснил, что его подчиненные работают сами, без консультаций со стороны работников ГАИ.