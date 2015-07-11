Кличко возразил Яценюку в вопросе привлечения полиции к борьбе со стихийной торговлей

Об этом он заявил во время встречи с главой департамента патрульной полиции Киева Александром Фацевичем и руководителем столичного главка милиции Анатолием Терещуком, сообщает сайт Кличко.

“Когда торговцы и люди, которых они привлекают, оказывают сопротивление во время демонтажа МАФов, грозят коммунальщикам, перекрывают дороги - то это - нарушение закона и правоохранительные органы не могут стоять в стороне и наблюдать за этим", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева удивился заявлению премьер-министра Арсения Яценюка относительно того, что борьбой со стихийной торговлей должна заниматься не новая полиция Киева, а городская власть.

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"И мне странно слышать заявления премьер-министра, что, мол, пусть стихийной торговлей занимаются мэр и благоустройство. Здесь речь идет об обеспечении общественного порядка и безопасности киевлян. Ибо борьба с незаконной торговлей сегодня - это и борьба с криминалом. – Когда жгут эвакуаторы, привозят титушек, чтобы блокировали демонтаж МАФов, открыто угрожают коммунальщикам. То к чему тогда призывает премьер? Чтобы мэр и коммунальщики сражались с бандитами? Или чтобы на улицах столицы оставалась стихийная и незаконная торговля, которая мешает киевлянам и не платит налогов в бюджет?", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Он обратился к Александру Фацевичу и Анатолию Терещуку с тем, чтобы совместными и эффективными действиями наводить порядок и обеспечивать общественный порядок и безопасность киевлян на улицах столицы.

Также мэр отметил проблему мобильных кофеен, которые располагаются где угодно, и деятельность большинства которых тоже вне закона.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что новая полиция не должна привлекаться к борьбе с несанкционированной торговлей. Премьер заявил, что патрульная полиция должна заниматься защитой и безопасностью граждан, а борьбой с торговлей - мэр города и учреждения по вопросам благоустройства.