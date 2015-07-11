Полиция в Киеве задержала бездомного, который размахивал заостренной ложкой

Видео с задержанием было выложено на YouTube.

«Часть людей просила не бить дедушку, а другая аплодировала действиям полицейских», — отмечает в комментарии автор видео.

Как отмечается в комментариях к видео, задержанный вел себя неадекватно и размахивал заостренной ложкой.

«Бездомный размахивает заточкой из ложки. Старые менты с ним бы столько не играли», — комментирует видео один из пользователей.

По мнению многих пользователей соцсетей, действия полиции по задержания бездомного были верными, хоть и имеющиеся критические отзывы.

В частности, Михаил Ткач на своей странице в Facebook отметил, что «человек не подчинялся приказам полицейских, осуществлял сопротивление, более того, бросался на стражей порядка. В любой цивилизованной стране с ним поступили бы так же или прострелили колено, а не уговаривали бы».

Год назад в самом центре Нью-Йорка на Таймс Сквер на моих глазах трое полицейских прогоняли бездомного, который спал на ... Posted by Михаил Ткач on Friday, July 10, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков намерен жестко наказывать противодействие и саботаж в реализации новой схемы работы патрульной полиции в Киеве.