Полиция Киева с погоней задержала нетрезвого водителя Porsche Cayenne (видео)

Соответствующее видео опубликовано на канале Youtube полиции 11 июля.

Согласно видео, патрульные остановили машину и попросили водителя предъявить документы. Водитель в ответ полицейским заявил, что нервничает, так как преодолел за рулем долгий путь в 500 км.

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Стоит отметить, что на вопрос полиции о том, употреблял ли водитель спиртные напитки, он сказал, что "да, употреблял". В ходе проверки документов виновник рассказывал о своем шефе, а также пытался сделать какие-то звонки.

Представители полиции предложили ему оформить нарушение, на что водитель согласился. После просьб заглушить мотор злоумышленник скрылся с места происшествия.

На видео зафиксирована часть погони за Porsche Cayenne, а также момент, когда на водителя-беглеца надевают наручники.

Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции.

Верховная Рада приняла Закон "О Национальной полиции" 2 июля.

Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.