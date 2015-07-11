Полиция Киева с погоней задержала нетрезвого водителя Porsche Cayenne (видео)
Патрульная полиция Киева обнародовала видео задержания водителя Porsche Cayenne, который на камеру заявил, что сел за руль выпившим.
Соответствующее видео опубликовано на канале Youtube полиции 11 июля.
Согласно видео, патрульные остановили машину и попросили водителя предъявить документы. Водитель в ответ полицейским заявил, что нервничает, так как преодолел за рулем долгий путь в 500 км.
Читайте такжеВ МВД назвали подразделения ГАИ, которые пока не будут ликвидировать
Стоит отметить, что на вопрос полиции о том, употреблял ли водитель спиртные напитки, он сказал, что "да, употреблял". В ходе проверки документов виновник рассказывал о своем шефе, а также пытался сделать какие-то звонки.
Представители полиции предложили ему оформить нарушение, на что водитель согласился. После просьб заглушить мотор злоумышленник скрылся с места происшествия.
На видео зафиксирована часть погони за Porsche Cayenne, а также момент, когда на водителя-беглеца надевают наручники.
Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции.
Верховная Рада приняла Закон "О Национальной полиции" 2 июля.
Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.