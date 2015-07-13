Владельцы МАФов на элитных авто частично перекрыли движение на Крещатике (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по благоустройству Дмитрий Белоцерковец, передает Украинская правда.

"Вот на таких машинах МАФовики сейчас отчасти опять перекрыли движение на Крещатике."Бедный" "малый бизнес"... еще одно подтверждение того, что за МАФами в Киеве стоят крупные сетевики", - написал чиновник.

Вот на таких машинах МАФовики сейчас отчасти опять перекрыли движение на Крещатике."Бедный" "малый бизнес"... еще одно подтверждение того, что за мафами в Киеве стоят крупные сетевики. Posted by Dmitriy Belotserkovets on Monday, July 13, 2015

Чуть позже Белоцерковец отметил, что владельцы киосков требуют от властей разрешить торговать алкоголем ночью.

"Вызвали на переговоры представителей от мафовиков, которые частично перекрыли дорогу на крещатике, уже 40 минут разговариваем только об одном их требовании... продажа алкоголя после 23.00. Требуют, чтобы мы не реагировали на решение сессии горсовета по данному вопросу и не сносили такие МАФы", - написал он.

Вызвавшим на переговоры представителей вот мафовиков, которые частично перекрыли дорогу на крещатике, уже 40 минут разговар... Posted by Dmitriy Belotserkovets on 13 июля 2015 г.

Как известно, столичные владельцы МАФов протестуют против демонтажа их киосков: они перекрывают улицы, грозят коммунальщикам и обещают уничтожать коммунальную технику, которая проводит демонтаж.

Так, ночью 25 июня неизвестные сожгли эвакуатор на Троещине.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал милицию привлечь к ответственности людей, которые "крышуют" незаконную деятельность МАФов, препятствуют демонтажу и уничтожают коммунальное имущество.

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Также мэр обратился к руководству милиции с просьбой освободить правоохранителей, которые бездействовали при демонтаже МАФов.

Кличко надеется, что новая полиция поможет ему навести порядок с незаконными МАФами.