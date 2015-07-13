Кличко: За год мы привлекли в столицу 1,5 миллиарда гривень инвестиций
В 2014-2015 годах городская власть привлекла 1,5 миллиарда гривень инвестиций. Время согласования инвестпроектов сокращено в 5 раз.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время отчета за год деятельности на посту, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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«Для улучшения инвестиционного климата время согласования инвестпроектов в Киеве сокращено в 5 раз! Сегодня все согласования занимают не более 90 дней. А раньше было полтора года!», – подчеркнул Кличко. – Если в 2013 году в столицу было привлечено 318 млн грн инвестиций, то в 2014-ом – первой половине 2015-го – 1,5 млрд грн. Прирост большой, и работаем над этим дальше».
Он также отметил, что инвесторы, которые хотят вкладывать деньги в Киев, могут сегодня участвовать в абсолютно открытых онлайн-тендерах.
«Это революционный для Украины шаг к реальной прозрачности, который не оставляет места для коррупции в городе», – подчеркнул Кличко.