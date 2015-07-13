Кличко: Киевляне могут купить хлеб по самой низкой цене в Украине

Столичные власти остановили рост цен на хлеб и теперь киевляне могут купить хлеб по самой низкой цене в Украине. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время отчета за год деятельности на посту, сообщается на сайте КГГА.

«Мы остановили бесконтрольный рост цен на хлеб. Открыты 163 точки социального хлеба по всему городу. До конца года их будет 200. Благодаря этому киевляне могут купить хлеб по самой низкой цене в Украине – 4 грн 05 коп.», – подчеркнул Виталий Кличко.

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Говоря о социальной сфере, мэр столицы отметил, что впервые в Киеве были увеличены расходы на соцзащиту на 2,4 млрд грн, на целевые социальные программы столицы – на 510 млн грн.

«Если в прошлом количество людей, на которых распространялась программа «Забота», составляла около 85-ти тысяч киевлян, то сегодня это больше миллиона жителей столицы», – сказал Киевский городской глава.

Мэр также отметил, что хотя государство перестало финансировать льготный проезд, столичная власть нашла средства, чтобы сохранить льготы на проезд для пенсионеров, инвалидов, участников АТО и других незащищенных категорий.