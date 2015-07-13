Эксперт назвал годовой отчет Кличко примером открытости властей Киева

Презентация отчета за год работы мэра Киева Виталия Кличко - реальный пример открытости городской власти перед киевлянами.

Об этом заявил исполнительный директор АП Politconsultant.org Николай Волгов.

«Открытая презентация годового отчета работы мэра Виталия Кличко – это удачная практика европейского формата. Не так давно в этом ключе столичная власть представила «Открытый бюджет», теперь более масштабно – результаты работы городского головы за год. Сама манера доклада была довольно необычной для украинского политкума: Кличко не прятался за экраном телесуфлёра, общался с аудиторией, озвучил множество реальных цифр и в конце вместе со всеми профильными заместителями ответил на вопросы журналистов. Такой подход выдаёт в нём политика нового образца», - заявил он.

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Эксперт подчеркнул важность наличия в отчете социально-ориентированных достижений в работе городских властей. Например, открытие 163 точек продажи социального хлеба, установку 5 тысяч тепловых счетчиков, решение проблемы обеспечения инсулином, продажу 210 видов социальных лекарств, открытие новых учебных заведений.

«Работа в этих направлениях и правильное донесение информации до киевлян позитивно скажется на рейтинге столичной власти», - подчеркнул он.

Также, по его словам, многие из тех фактов, что прозвучали во время отчета мэра, ранее не были широко освещены и растиражированы в прессе. В частности привлечение 1,5 млрд. грн. инвестиций на развитие города, увеличение расходов на соцзащиту на 2,4 млрд грн, ликвидация задолженности перед бюджетом по коммунальным предприятиям и многое другое.

В то же время, Волгов отметил, что большое количество цифр и фактов сделало презентацию немного сложной для восприятия: «Цифр было много. Кличко намеренно подробно рассказывал о каждой социальной программе и о количестве отремонтированных автобусов. Это очень информативно, но, в то же время «перегрузило» внимание аудитории».