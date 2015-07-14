У Кличко за год выделили 150 миллионов гривень на реконструкцию киевских медучреждений

Столичная власть в этом году нашла возможность выделить более 150 миллионов гривень на реконструкцию, а также 26 миллионов на современное оборудование для медицинских учреждений Киева.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время отчета за год деятельности на посту, сообщает сайт КГГА.

«Наша медицина далека от идеала. Есть над чем работать. В то же время есть и первые положительные результаты», – сказал Виталий Кличко.

По словам мэра, власть реально решает проблему лечения туберкулеза, о которой до этого предпочитали молчать. Он отметил, что сегодня эффективность лечения туберкулеза в Киеве приближается к рекордным в Украине – 95%, а еще в прошлом году этот показатель равнялся 35%.

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«Один из важнейших показателей работы медицины – насколько быстро приезжает скорая помощь. Еще не так давно бригады скорой помощи приезжали по вызову за 10 минут только в 54% случаев. Сегодня – в 86%», – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева добавил, что многие помнят о недостатке инсулина в прошлом году. В то же время, отметил Виталий Кличко, столичная власть решила эту проблему – обеспечение киевлян препаратами инсулина выросло почти на 33 млн грн и составил 91,5 млн грн.

Кроме того, подчеркнул городской глава, благодаря оптимизации расходов коммунальное предприятие «Фармация» перестало быть убыточным, погасив 12 миллионов гривень долгов.

«Сегодня предприятие закупает лекарства только непосредственно у официальных дистрибьюторов. Количество аптек, которые обслуживают по карточке киевлянина, увеличилось до 97, к ним присоединились 60 аптечных пунктов», – отметил Виталий Кличко.

Мэр также добавил, что городская власть начала продажи социальных лекарств. «Теперь киевляне могут покупать 210 наименований лекарств по самым низким в Киеве ценам. Мы планируем увеличить этот перечень до 300», – заверил Виталий Кличко.