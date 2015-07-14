В Киеве объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщили в пресс-службе Киевгорадминистрации.

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"Согласно сообщению Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие часы и до конца суток в Киеве ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозировали, что летом Украину ждет теплая, но неустойчивая погода с сильными осадками, особенно на западе страны, что связано с глобальным потеплением, которое провоцирует неустойчивость погодных явлений.