В Киеве объявили штормовое предупреждение

15:11, 14 июля 2015
Киев
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КГГА во вторник, 14 июля, объявила штормовое предупреждение в связи с резкими порывами ветра.

REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе Киевгорадминистрации.

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"Согласно сообщению Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие часы и до конца суток в Киеве ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозировали, что летом Украину ждет теплая, но неустойчивая погода с сильными осадками, особенно на западе страны, что связано с глобальным потеплением, которое провоцирует неустойчивость погодных явлений.

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