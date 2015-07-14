У Кличко увеличили объем финансирования ремонта жилищного фонда города

В этом году столичная власть проводит капитальный ремонт более 1000 домов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время отчета за год деятельности на посту, сообщается на сайте КГГА.

«Чтобы сэкономить расходы киевлян на отопление, сегодня ремонтируем 17 километров отопительных сетей. Положительная динамика и в ремонте жилого фонда города. Если в 2013 году ремонт был произведен в 142-х домах, в 2014 – в 306-ти, а уже в 2015 году эта цифра увеличилась до 1050-ти домов с общим объемом финансирования – 200 млн грн», – отметил Виталий Кличко.

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Он также отметил, что в 2015 году столичные власти выделили 65 млн грн для термосанации зданий. До конца года также заменят 100 лифтов в жилых домах Киева.

«В этом году мы добились, чтобы монополисты установили 4000 счетчиков тепла на киевских домах. Еще одна тысяча будет установлена за счет столичного бюджета», – подчеркнул мэр.

Киевский городской председатель также отметил, что впервые в Украине столичная власть начала улучшать качество водопроводной воды.

«Как мы и обещали, мы начали устанавливать европейское оборудование на водопроводных станциях столицы. Сегодня 60 000 киевлян пользуются водопроводной водой питьевого качества, которая очищается без хлора. Это первая станция. До конца года будет запущено еще три: «Оболонь-1», «Корчеватое», «Троещина». Чистую воду из-под крана получат еще 120 тысяч киевлян. И наша цель – вода питьевого качества в каждой квартире Киева», – подчеркнул Виталий Кличко.