Контрактовую площадь могут начать реконструировать уже следующей весной

Реконструкция Контрактовой площади в Киеве может начаться весной следующего года.

Как сообщает пресс-служба Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, об этом заявила сегодня в рамках презентации проекта-победителя конкурса на определение лучшей концепции организации общественного пространства на Контрактовой площади координатор конкурса Анна Бондарь.

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«Зимой здесь могут быть проведены работы по благоустройству и расчистке площади. При условии наличия финансирования, начать реконструкцию можно уже весной 2016 года. Соответствующие предложения к программе социально-экономического развития на следующий год будут предоставлены Департаментом градостроительства осенью», - сказала она.

По словам Бондарь, в настоящее время департаментом рассматривается возможность согласования ориентировочного плана-графика работ.

В то же время сообщается, что идеи, которые предлагаются в проекте, будут доработаны по результатам общественных обсуждений, которые будут проходить в течение июля на разных площадках.

Презентация проекта-победителя «Киевская гостиная» (укр. «Київська вітальня») состоялась в Департаменте градостроительства и архитектуры. Идея реконструкции разработана коллективом архитекторов: Антоном Олейником, Егором Штефаном, Сергеем Ферлеем, Денисом Матвиенко, Виктором Герасименко, Ольгой Прокопенко, Еленой Орап, Марией Пахомовой, Алексеем Пахомовым и Владимиром Зотовым из «Buro-o».

Как пояснили авторы, проект имеет название «Киевская гостиная», потому что Контрактовая площадь может стать местом туристического и культурного притяжения не только для Гурманов, но и для Киева в целом. К сожалению, сегодня до этого еще далеко. Сейчас площадь – это сплошной асфальт, припаркованные авто и неупорядоченная торговля. Зато, согласно социологическому опросу, проведенному Департаментом градостроительства и архитектуры, 88% респондентов хотят видеть Контрактовую площадь либо пешеходной либо пешеходно-велосипедной. Большинство опрошенных надеется, что в пределах площади будет создана зеленая зона или даже парк, откроются новые музеи, рестораны и кафе. 84% киевлян поддерживают идею создания на Контрактовой площади подземного археологического музея с экспозицией остатков деревянного города Княжеской эпохи.

«Помимо проблемных вопросов, решение которых предлагается в проекте, на Контрактовой площади существует очень много хорошего, как-то удачное транспортное сообщение, два сквера, где люди привыкли отдыхать. Это место с необыкновенной историей. Здесь большой туристический потенциал, в том числе под землей, где находятся остатки старинного города. Мы предлагаем оставить все лучшее, что здесь есть, усилить туристическую привлекательность местности и добавить то, чего здесь не хватает», - отметил Зотов.

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Авторы уверяют, что проект «Киевская гостиная» позволит поэтапно создать новое европейское пространство на Контрактовой площади для людей любого возраста и с любыми интересами. Предлагается, в частности, реконструировать улицу Сагайдачного и создать бульвар на той ее части, которая примыкает к Контрактовой площади. На этой улице и вокруг памятника Григорию Сковороде планируется высадить деревья, чтобы восстановить Контрактовый сад. Также будет обустроен транспортный хаб, запрещено транспортное движение на площади перед районной администрацией и НаУКМА и обновленный Подольский Пассаж. Возле транспортного хаба временные сооружения будут заменены на кафе. В «срезанном» холме возле памятника Сагайдачному откроется подземный археологический музей. Сделать площадь более привлекательной поможет применение различных сценариев освещения, уличная мебель.

Как напоминают в Департаменте архитектуры, конкурс проектов проходил в мае этого года. В нем принимали участие 14 работ.