Столичные чиновники поддержали идею переименования Краснозвездного проспекта в честь Валерия Лобановского

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе члена этой комиссии, секретаря постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Павла Бригинца.

"Сразу скажу, что я воздержался во время голосования, поскольку имею свою точку зрения на эту ситуацию. За время наработок относительно переименования Краснозвездного проспекта были предложены названия в честь Героев АТО (мое предложение), Добровольческих батальонов, Степана Бандеры, Митрополита Шептицкого и Валерия Лобановского. И вот сегодня комиссия проголосовала большинством за вариант переименования в честь Лобановского", - отметил Бригинец.

По его информации, соответствующий вопрос будет направлен на общественное обсуждение на сайте Департамента общественных коммуникаций КГГА.

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Как сообщал УНИАН, 16 июня мэр Киева Виталий Кличко, комментируя соответствующую инициативу футбольных болельщиков, заявил, что одну из улиц переименуют в честь Лобановского.