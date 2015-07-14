За год Кличко удалось привлечь жизненно важные для киевлян инвестиции - эксперт

Об этом заявил эксперт Олег Постернак, комментируя годовой отчет о результатах работы команды городского головы.

«В 2013 году было привлечено 318 млн грн инвестиций. На их фоне, с учетом нынешней нестабильности в стране, цифра в 1,5 млрд грн, которые получил Киев в 2014 году и за 2 квартала 2015, очень солидная. Это серьезный плюс к имиджу Виталия Кличко. За эти деньги можно сделать ощутимые шаги для улучшения жизни киевлян», - отметил политолог, пишет Политконсультант.

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По его словам, очень важно, что привлеченные за год инвестиции, впрочем, как и бюджетные средства, в первую очередь идут на социальные нужды, такие как медицина и образование, что отвечает ожиданиям киевлян. Это, например, выделение более 150 млн грн на реконструкцию помещений медучреждений, а также 26 млн на закупку современного оборудования для киевских больниц, 4,5 млн евро от немецких инвесторов на обновление и модернизацию 20 детских садов столицы.

Также эксперт назвал положительным решение столичной власти сократить время согласования инвестиционных проектов.

«Сегодня согласование занимает 90 дней, ранее было полтора года. Во время годового отчета Виталий Кличко пообещал еще уменьшить этот срок. Если власти продолжат такую политику, то приток инвестиций в город с каждым годом будет увеличиваться, что окажет огромное влияние на развитие Киева, и соответственно на уровень жизни киевлян», - подчеркнул Олег Постернак.