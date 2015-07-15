В Голосеевском районе Киева более 200 домов остались без горячей воды из-за аварии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, повреждение участка магистрального трубопровода ТМ 4 от ТЭЦ-5 произошло вчера около 18.20 на Голосеевском проспекте, 93.

Повреждения тепломагистрали диаметром 800 мм произошло в связи с высоким уровнем изношенности труб. Этот участок теплосети исчерпал свой 25-летний нормативный ресурс.

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Место повреждения раскопано, специалисты ПАО «Киевэнерго» ведут оперативные ремонтные работы по ликвидации повреждения трубопровода, которые планируется завершить в течение суток.

На время устранения повреждения от горячего водоснабжения отключено 265 потребителей, из них 212 жилых домов.

Горячее водоснабжение будет восстановлено сегодня до 17.30, отметили в пресс-службе КГГА.