Кличко посоветовал чиновникам перед отчетом на Антикоррупционном совете взять с собой заявление на увольнение

Виталий Кличко требует от прокуратуры отчитаться о ходе и результатах расследований по переданным столичной властью материалами относительно финансовых злоупотреблений.

Об этом мэр заявил во время заседания Антикоррупционного совета при Киевском городском главе, сообщает сайт КГГА.

«События последних дней, в том числе в Мукачево, четко указывают на то, что борьба с коррупцией это уже не просто вопрос нашей эффективности – это вопрос сохранения нашей страны. Мы пришли изменить жизнь киевлян к лучшему. И ни одна наша реформа не заработает, если будет коррупция», – отметил Виталий Кличко.

Читайте такжеУ Кличко увеличили объем финансирования ремонта жилищного фонда города

Мэр подчеркнул, что приоритет столичной власти – киевляне, защита их интересов. Поэтому все чиновники должны знать, что они подотчетны обществу.

«Каждый руководитель должен понимать, что приглашение отчитываться перед Антикоррупционным советом – это уже предупреждение. Я советую всем должностным лицам перед такой отчетностью положить в карман написанное заявление на увольнение. На всякий случай. Именно поэтому мы начнем сегодня заседание с отчета должностных лиц о выполнении решений предыдущих заседаний нашего совета», – заявил Виталий Кличко.

Киевский городской глава также подчеркнул, что борьбу с коррупционерами нужно доводить до логического конца – наказания виновных. «Сегодня представителя прокуратуры нет на заседании. Было бы неплохо, чтобы прокуратура публично отчитывалась здесь, на заседании, перед общественностью и журналистами, что сделано в отношении тех материалов, которые мы передали правоохранительным органам, и когда мы увидим наказанных за злоупотребления и украденные у киевлян деньги», – подчеркнул городской глава.