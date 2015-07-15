Кличко приказал писать заявление на увольнение заместителю директора департамента архитектуры КГГА

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, эксперты в сфере внешней рекламы во время выступления на заседании Антикоррупционного совета рассказали о злоупотреблениях на рынке наружной рекламы столицы и представили соответствующие факты относительно размещения нелегальных конструкций или неуплаты денег в бюджет за размещение рекламы.

Читайте такжеКличко отчитался о результатах работы за год на посту мэра

«О деятельности Андрея Вавриша еще в конце прошлого года проводилось служебное расследование. После этого мы неоднократно с ним встречались, говорили. Те факты, которые нам сегодня представили, я могу охарактеризовать кратко: это либо служебная халатность, либо неспособность эффективно работать, или «крышевание» тех процессов, которые сейчас происходят на рынке столичной рекламы, и в результате которых Киев не получает немало средств в бюджет. В год – это миллионы гривен», – отметил Кличко.

Мэр Киева заявил, что с начала заседания просил всех руководителей готовить заявления на увольнение.

«Я убежден, что вы, господин Андрей (Вавриш), такое заявление подготовили. Если нет – напишите его сейчас. После этого мы проведем открытый конкурс на замещение этой должности. И ее будет занимать человек, который способен эффективно работать и сможет навести порядок в этой сфере», – подчеркнул глава КГГА.