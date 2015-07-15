Полиция в Киеве впервые применила табельное оружие против бойцовского пса

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Агрессивное животное бросалось на прохожих и угрожало жизни и здоровью граждан, а впоследствии и наряду полиции. Милиционер обезвредил собаку несколькими прицельными выстрелами. По данному факту начата проверка.

"Сегодня около 12 часов автопатруль полиции, который обслуживает Днепровский район столицы, проезжая по улице Радужной, увидел собаку бойцовской породы, которая бросалась на прохожих. Правоохранители сделали замечание хозяину четвероногого, однако мужчина ненадлежащим образом отреагировал на полицейских. В это время пес набросился на патрульного, несколько раз его укусил и частично повредил форменную одежду. Для защиты жизни и здоровья сотрудник полиции использовал табельное огнестрельное оружие. Несколькими прицельными выстрелами собака была обезврежена", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте происшествия врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшему полицейскому. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Днепровском РУ ГУМВД Украины в городе Киеве, начата проверка.