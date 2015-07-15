В Киеве на площади Победы из-за ремонта ночью ограничат движение транспорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с 22.00 15 июля по 7.00 16 июля будет ограничено движение во время проведения работ по фрезерованию (четная сторона); с 22.00 17 июля в 7.00 18 июля - во время проведения работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия площади Победы (нечетная сторона) в направлении центра города.

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«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.