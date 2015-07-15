В Киеве на площади Победы из-за ремонта ночью ограничат движение транспорта
15:36, 15 июля 2015Киев
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В Киеве в связи с проведением капитального ремонта площади Победы в ночное время будет частично ограничено движение автотранспорта - до двух полос.
Ночью на площади Победы ограничат движение / smartclever.com.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с 22.00 15 июля по 7.00 16 июля будет ограничено движение во время проведения работ по фрезерованию (четная сторона); с 22.00 17 июля в 7.00 18 июля - во время проведения работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия площади Победы (нечетная сторона) в направлении центра города.
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