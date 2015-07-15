Земли Киевобладминистрации можно арендовать на открытых аукционах

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Киевобладминистрации Лев Парцхаладзе.

«Я не раз говорил о необходимой открытости и прозрачности власти, её действий и проводимых изменений, поэтому осенью этого года Киевская областная государственная администрация проведёт первый открытый аукцион на право аренды государственной земли рекреационного, культурного, оздоровительного, спортивного и туристического назначения, расположенной вне населенных пунктов, распорядителям которой является Киевобладминистрация», - сказал он.

По его словам, в дальнейшем будет введена постоянна практика проведения таких аукционов с целью публичности механизма получения земли в аренду, а также реального наполнения бюджетов.

В рамках подготовки к аукциону Киевская обладминистрация 10 августа проведет конкурс на определение организатора земельных торгов, заявки принимаются до 15:00 6 августа по адресу: 01196, г. Киев, площадь Леси Украинки, 1. Детальная информация: http://bit.ly/1O3XD6z

На самом земельном аукционе к торгам за право аренды будет представлено 4 земельных участка водного фонда для рекреационных, туристических, культурно-оздоровительных и спортивных целей, расположенных в Вышгородском районе. В частности, два участка – площадью 2,4 га и 2,03 га на территории Лебедевского сельсовета, а также два участка – 0,09 га и 0,1 га – на территории Хотяновского сельсовета.