В УПЦ МП рассказали истории семи уникальных икон, которые привезут в Киев

Об этом сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на председатель административного аппарата Киевской митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу).

По его словам, каждая из семи чудотворных икон Божьей Матери, которые будут находиться в Киеве в дни мероприятий к 1000-летию преставления князя Владимира, является уникальной.

Эти иконы - "Зимненская", "Почаевская", "Ахтырская", "Касперовская", "Песчанская", "Святогорская" и "Призри на смирение".

"Зимненская икона Божьей Матери, по преданию, была подарена Константинопольским патриархом - византийской царевне Анне, в благословение на брак с великим князем Владимиром. Сама царевна сыграла решающую роль в крещении князя. Из "Повести временных лет" известно, что во время завоевания Корсуни (Херсонеса) Владимир ослеп. И именно царевна Анна убедила его поскорее принять христианство, чтобы отказаться от слепоты душевной и телесной. Когда князь находился в крещальной купели, увидел сияние, исходившее от иконы Богородицы, и сразу же прозрел", - рассказывает архимандрит.

Почаевская икона Божьей Матери, по словам священника, была преподнесена в дар дворянке Анне Гойской будущим Константинопольским патриархом Неофитом.

"Летом 1675 года во время Збаражской войны с турками, по молитвам перед чудотворным образом Почаевская обитель была спасена от нашествия татарского хана Нурредина. Во время пения акафиста над храмом внезапно явилась Пресвятая Богородица с распростертым омофором в руках. Татары стали стрелять в Божию Матерь, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал", - рассказал он.

Ахтырская икона Божией Матери с момента своего явления в 1739 году помогала больным лихорадкой.

"Вода, которой омывали икону, получала чудодейственную силу, а пьющие ее получали исцеление. Иконографической особенностью данного способа является то, что в разных списках Богородица изображается в мафории, в короне или с непокрытой головой", - говорит Виктор.

Касперовская икона Божией Матери стала защитницей Одессы во время Крымской войны.

"При осаде города британским флотом одесситы, с благословения святителя Иннокентия Херсонского, крестным ходом перенесли икону из села Касперова и носили по улицам города. По заступничеству Пресвятой Богородицы Одесса осталась невредимой, а через полгода осада была снята", - рассказал священник.

Песчанская икона Божией Матери была явлена во сне святителю Иоасафу Белгородскому и найденная им вблизи города Изюм.

"По молитвам перед чудотворным образом была остановлена эпидемия холеры в Харьковской губернии в 1830 году. Во время Первой мировой войны икона находилась в ставке верховного командования несколько месяцев до конца 1915 года. В этот период поражений на фронте не было, а наоборот, одерживали победы", - отметил архимандрит.

Святогорская икона Божией Матери родом из XIX века.

"Одном афонском старцу, приехавшему в Святые Горы в 1844 году по открытии монастыря, очень понравилась Святогорская обитель. Страдая от того, что он ничего не может пожертвовать, афонский инок в дар обители написал эту икону, от которой впоследствии начались исцеления и благодатная помощь всем, кто приходит с надеждой на милость Божью", - рассказал священник.

Икона Божией Матери "Призри на смирение" единственная из известных в православном мире, которая оставила отпечаток на стекле, которое прикрывало икону, но не касалось ее.

"Чудо произошло летом 1993 года. Научные исследования показали, что отпечаток на стекле имеет органическое происхождение и является нерукотворным отражением лика Богоматери и Младенца, который на темном фоне выглядит негативом, а на белом - позитивом", - отмечает священнослужитель.

Как сообщалось ранее, семь чудотворных икон Божией Матери 27 июля в 14.00 будут принесены на Владимирскую горку, где состоится молебен в честь 1000-летия преставления святого князя Владимира, после которого крестным ходом святыни перенесут в лавру.

В 17.00 начнется всенощное бдение. 28 июля в 09.00 в Киево-Печерской лавре начнется праздничная Божественная литургия.