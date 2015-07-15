Метрополитен в Киеве сокращает количество станций, где можно купить бесконтактные карточки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Киевский метрополитен, ориентировочно с пятницы, 17 июля, такие карточки для проезда будут реализовывать на 16 из 52 действующих станций метро.

Купить бесконтактные карточки на количество поездок можно будет на следующих станциях: Святошинско-Броварская линия - «Академгородок», «Святошин», «Политехнический институт», «Театральная», «Крещатик», «Дарница»; Куреневско-Красноармейская линия - «Васильковская», «Олимпийская», «Майдан Незалежности», «Контрактовая площадь», «Минская»; Сырецко-Печерская линия - «Лукьяновская», «Дворец спорта», «Печерская», «Осокорки», «Позняки».

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Как пояснили в метрополитене, изменения в организации продажи проездных документов происходят в рамках внедрения автоматизированной системы прохода пассажиров. В дальнейшем предполагается оставить лишь несколько касс, в которые можно будет обращаться по вопросам приобретения бесконтактных карточек. Но при этом все станции метро будут оборудованы автоматическими системами по реализации жетонов и пополнению количества поездок на бесконтактных карточках.

«Недавно подземка подключила возможность оплаты проезда банковскими карточками системой PayPass. Значительная часть наших пассажиров уже пользуется «Картой киевлянина». Для людей это скорость и удобство, а для предприятия – четкий пассажироучет», - отметили в метрополитене.

По данным предприятия, за последний год на электронные средства оплаты проезда уже перешли более 60% пассажиров.