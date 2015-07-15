В Киеве хотят вернуть исторические названия еще девяти улицам

Комиссия по вопросам наименований, который действует при Киевской горгосадминистрации, инициирует возвращение 9-ти улицам столицы исторических названий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Речь идет о возвращении улице Краснознаменной названия Пироговский шлях; улице Панаса Любченко – улица Загородняя; улице Струтинского - улица Болсуновская; Январскому переулку – Никольский переулок; переулку Щорса – улица Новогоспитальная; улице Тимофеевой – улица Провиантская; улице Аистова – переулок Ипсилантьевский; улице Николая Гайцана – Крестовый переулок и улице Тельмана – улица Немецкая.

Комментируя решение комиссии, директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда заявила, что ведется активная работа по переименованию улиц Киева во исполнение Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».

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«В столице активно продолжается процесс переименования улиц. Как уже сообщалось, по рекомендациям Украинского института национальной памяти под нормы закона подпадают 122 улицы Киева. Продолжается общественное обсуждение о переименовании 15 улиц. Мы должны максимально учесть мнение киевлян относительно новых названий улиц, поэтому приглашаем всех к активному обсуждению, особенно решающей для членов комиссии является позиция жителей тех улиц, которые планируется переименовать», – отметила Хонда.

С перечнем улиц, которые предлагается переименовать, можно ознакомиться на сайте Департамента общественных коммуникаций. Все желающие могут высказать свои мнения и замечания в рамках электронного обсуждение на сайте КГГА или позвонив в Контактный центр Киева по номеру 15-51.

Также комиссия решила вынести на общественное обсуждение вопрос о переименовании Ленинградской площади в Дарницкую.

Рассмотрев предложения Голосеевской, Дарницкой и Святошинской райгосадминистраций, депутатов Киевсовета и общественности, комиссия также решила вынести на общественное обсуждение переименование еще 8 улиц, а именно: проспекта Краснозвездного – в Валерия Лобановского; улицы Андрея Бубнова – на Маричанскую; Чапаевского шоссе – в Вито-Литовский переулок; переулок Ульянова – в переулок Осенний; переулок Федько – в переулок Якова Шульгина; улицы Картвелишвили – в улицу Владимира Покотило; улицы Николая Кравченко – в улицу Чингиза Айтматова; улицы Лукашевича – в улицу Ивана Огиенко.

По информации Департамента общественных коммуникаций, общественное обсуждение предложенных переименований начнется в ближайшее время.