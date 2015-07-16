Национальный музей истории Великой отечественной войны переименован

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом говорится в приказе вице-премьер-министра - министра культуры Вячеслава Кириленко от 16 июля.

Отмечается, что решение о переименовании музея принято на основании законов о декоммунизации - "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", а также законов "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", "О культуре", "О музее и музейном деле"; Положения о министерстве культуры Украины.

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В этом решении также учтены результаты общественного обсуждения и круглого стола по изменению названия Мемориального комплекса "Национальный музей истории Великой Отечественной войны", который состоялся 12 июня, а также представление от музея.