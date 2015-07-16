В Киеве торговцы автокофеен, которые протестуют возле здания КГГА, перекрыли Крещатик

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики рассказали, что они требуют отставки директора Департамента городского благоустройства КГГА Дмитрия Билоцерковця, который, по словам участников акции, в минувшую пятницу дал распоряжение вывезти автокофейни на штрафплощадку. Они утверждают, что имущество предпринимателям так и не вернули.

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Участники акции также рассказали, что все это проходило под видом борьбы с МАФами.

На место происшествия прибыли спецназовцы МВД в защитных доспехах. Они вместе с другими милиционерами повторяют попытки вывести митингующих с проезжей части. Сейчас улица Крещатик перекрыта.

Милиционеры предприняли несколько попыток оттеснить митингующих с проезжей части, однако активисты требуют, чтобы к ним вышел городской голова Виталий Кличко. Между милиционерами и митингующими периодически происходит толкотня. Следует также отметить, что полицейские не вмешиваются в ситуацию, наблюдая за происходящим с тротуара.

Сейчас сотрудники милиции вступили в переговоры с митингующими, чтобы они хотя бы частично освободили проезжую часть на Крещатике.

Сегодня утром около 300 владельцев автокофеен и автокафе пикетировали здание Киевской городской госадминистрации и Киевсовета с требованием пересмотреть политику городской власти по наведению порядка на их бизнес-рынке.