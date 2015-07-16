Заместитель Кличко проверил, за сколько минут киевская "скорая" доезжает на вызов

Как сообщает пресс-служба КГГА, вместе с бригадой медиков и журналистами Радуцкий выехал на вызов, и несмотря на осложненное дорожное движение в центре города, "скорая" доехала к пациенту в пределах норматива – за 9 минут.

"Когда Виталий Кличко возглавил Киев, он поставил цель – чтобы скорые приезжали оперативнее. Для достижения 10-минутного норматива прибытия бригады ЭМП на вызов дополнительно создано 29 пунктов временного базирования, введено еще 40 фельдшерских бригад экстренной медицинской помощи с дневным режимом работы. Благодаря этому сегодня доезд бригад на экстренные вызовы в течение 10 минут составил почти 90%", – сказал Радуцкий и отметил, что не так давно кареты "скорой" укладывались в норматив только в 54% случаев.

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Он добавил, что врачи "скорой" укомплектованы всеми необходимыми медикаментами и оборудованием для оказания квалифицированной помощи в полном объеме и своевременной госпитализации в учреждения здравоохранения.

"Много еще предстоит сделать, однако начатая Виталием Кличко медицинская реформа призвана коренным образом изменить работу всех медучреждений. Киевские больницы станут самоокупаемым и престижным местом работы, где не будет места для коррупции. А пациенты будут получать только качественное лечение и уход. Реальная работа изменит Киев, сделав его флагманом развития Украины. Городом, с которого начинаются изменения всей страны", – подытожил Радуцкий.

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Отмечается, что ежедневно Центр ЭМП и МК выполняет от 1300 до 1500 вызовов, количество которых с каждым годом увеличивается. Только в 2014 году их выполнено более чем 500 тысяч, а за 1 полугодие 2015 года – 270 844.

Сеть скорой медицинской помощи состоит из 16 отделений экстренной медицинской помощи (ЭМП), отдела медицины катастроф и отделения экстренной (скорой) медицинской помощи по оказанию медицинской помощи и перевозке психически больных, что обеспечивает прибытие бригад ЭМП к месту вызова в 10 минутный срок с момента его поступления. Отделения – структурные подразделения Центра ЭМП и МК – обслуживают определенную территорию, на которой зарегистрировано от 100 до 250 тыс. человек и укомплектованы необходимым количеством бригад ЭМП с различным режимом работы. 194 бригады скорой медицинской помощи днем и 114 бригад ночью оказывают общедоступную и бесплатную экстренную медицинскую помощь жителям и гостям города при внезапных заболеваниях, несчастных случаях на улице, на предприятиях, в помещениях и тому подобное.

Сегодня в Центре ЭМП и МК работает 2401 сотрудник: 396 (16,49%) врачей, младших специалистов с медицинским образованием 1283 (53,44%), младших медицинских работников 533 (22,2%), хозяйственно-обслуживающего персонала 189 (7,87%).