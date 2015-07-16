Эксперт: Соцподдержка Кличко выстроена в интересах слабозащищенных слоев населения Киева
Социальные инициативы мэра Киева Виталия Кличко рассчитаны в первую очередь на малообеспеченные категории населения города.
Об этом заявил председатель ВМОО "Союз молодых политологов Украины" Андрей Еременко по итогам презентации результатов работы киевской власти за год, пишет Politconsultant.org.
Читайте такжеКличко отчитался о результатах работы за год на посту мэра
«Социальную поддержку Кличко в первую очередь ощутят пенсионеры, инвалиды и слабозащищенные киевляне. Молодежь, студенты и средний класс не особо интересуются ценами на социальный хлеб и скидками на медпрепараты в коммунальных аптеках. Они не целевая аудитория этих проектов, им более интересно Wi-Fi в метро, 50% скидка на проезд для студентов и тп. Нo для пенсионеров, эта помощь является жизненно важной. Поэтому если эти программы и дальше будут эффективно работать, мэр Кличко только усилит свою поддержку среди этих категорий киевлян», - отметил эксперт.
Особо эксперт выделили такие городские программы как «социальный хлеб», «социальные лекарства» и сохранение льготного проезда.
«Цены на медпрепараты в прошлом году выросли в среднем более чем на 25%, стоимость буханки хлеба повышалась трижды, если не больше. Пенсионерам, которые вынуждены выживать в среднем на полторы тысячи гривен, приходится выбирать, купить ли корвалол или полбатона или поехать на метро в больницу. Поэтому, хлеб по 4,05 грн, низкие цены на 210 наименований лекарств, бесплатный – необходимый минимум поддержки на сегодняшний день», - подчеркнул аналитик.
Также, по его словам, при условии успешной реализации проекта «Карточка киевлянина» получение социальной помощи малоимущими жителями города значительно упроститься.
«Простой и понятный механизм предоставления социальной поддержки по конкретным направлениям очень важен, поскольку снижает уровень социальной напряженности всего общества», - сказал Андрей Ерёменко.