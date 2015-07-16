Эксперт: Соцподдержка Кличко выстроена в интересах слабозащищенных слоев населения Киева

Об этом заявил председатель ВМОО "Союз молодых политологов Украины" Андрей Еременко по итогам презентации результатов работы киевской власти за год, пишет Politconsultant.org.

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«Социальную поддержку Кличко в первую очередь ощутят пенсионеры, инвалиды и слабозащищенные киевляне. Молодежь, студенты и средний класс не особо интересуются ценами на социальный хлеб и скидками на медпрепараты в коммунальных аптеках. Они не целевая аудитория этих проектов, им более интересно Wi-Fi в метро, 50% скидка на проезд для студентов и тп. Нo для пенсионеров, эта помощь является жизненно важной. Поэтому если эти программы и дальше будут эффективно работать, мэр Кличко только усилит свою поддержку среди этих категорий киевлян», - отметил эксперт.

Особо эксперт выделили такие городские программы как «социальный хлеб», «социальные лекарства» и сохранение льготного проезда.

«Цены на медпрепараты в прошлом году выросли в среднем более чем на 25%, стоимость буханки хлеба повышалась трижды, если не больше. Пенсионерам, которые вынуждены выживать в среднем на полторы тысячи гривен, приходится выбирать, купить ли корвалол или полбатона или поехать на метро в больницу. Поэтому, хлеб по 4,05 грн, низкие цены на 210 наименований лекарств, бесплатный – необходимый минимум поддержки на сегодняшний день», - подчеркнул аналитик.

Также, по его словам, при условии успешной реализации проекта «Карточка киевлянина» получение социальной помощи малоимущими жителями города значительно упроститься.

«Простой и понятный механизм предоставления социальной поддержки по конкретным направлениям очень важен, поскольку снижает уровень социальной напряженности всего общества», - сказал Андрей Ерёменко.