Кличко заверил, что столичная власть разрабатывает схему размещения уличной автоторговли

Городская власть нарабатывает схему размещения уличной автоторговли, в частности, кофе-машин.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам перед началом заседания Киевсовета, сообщается на сайте КГГА.

«Незаконных МАФов не должно быть, в частности, и машин. Машины-кофейни не могут стоять где угодно. Они должны платить деньги в бюджет Киева и располагаться в соответствующих местах. Мы сейчас планируем схему расположения этих машин», – подчеркнул Виталий Кличко.

Читайте такжеКличко: Все незаконные МАФы на Севастопольской площади будут убраны, несмотря на сопротивление

Он отметил, что наработкой соответствующей схемы занимается Департамент градостроительства и архитектуры и Департамент городского благоустройства. Глава КГГА отметил, что кофе-машины должны стоять на местах для парковки, а не на тротуарах и в «красной зоне», мешая передвижению киевлян.

«Ни в коем случае мы не закрываем бизнес. Наша задача – чтобы бизнес работал цивилизованно, законно, платил налоги в бюджет города и предоставлял качественный сервис. Мы должны навести порядок в столице. Это – требование киевлян», – подчеркнул мэр.