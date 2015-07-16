Движение по Крещатику возобновлено

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время акция продолжается на пешеходной части площади перед админзданием и стала уже менее многочисленной.

Согласно сообщению на странице «Кличко-мэр» в соцсети, движение по улице было разблокировано после того, как городской голова Виталий Кличко вышел к пикетчикам и призвал их освободить проезжую часть главной улицы столицы. Также отмечается, что создана новая инициативная группа из числа предпринимателей для переговоров.

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«Владельцы автокофеен разблокировали Крещатик и собрали новую инициативную группу», - также отмечается на странице.

Как сообщал УНИАН, около часа назад сообщалось в соцсети, что Кличко встретился с инициативной группой владельцев автокофеен.

Сегодня, 16 июля, утром около 300 владельцев автокофеен и автокафе пикетировали здание Киевской городской госадминистрации с требованием пересмотреть политику городских властей по наведению порядка на их бизнес-рынке.

Около 11.00 участники акции перекрыли проезжую часть улицы Крещатик напротив КГГА. Милиционеры пытались их вывести с проезжей части.

Сегодня директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Билоцерковец заявил, что противозаконные действия владельцев автокофеен исключают достижение компромисса с властями города в вопросе их дальнейшей работы.

Он напомнил, что 10 июля владельцы МАФов ворвались на штрафплощадку, куда были свезены автокофейни с Крещатика и Майдана Независимости, и силой начали вывозить свои транспортные средства со штрафплощадки. Правонарушителей задержали милиционеры.

Также сегодня Кличко заявил, что столичные власти нарабатывают схему размещения уличной автоторговли, в том числе автокофеен и автокафе.

Ранее, 1 июля, мэр столицы поручил убрать мобильные кофейни, торговые палатки, а также прекратить незаконную торговлю и стихийную парковку в не предназначенных для этого зонах.